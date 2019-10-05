眾議院委員會向白宮彭斯發傳票　行政立法關係更緊張

美國白宮和國會因為總統特朗普捲入通烏醜聞導致的緊張局勢進一步升級，眾議院的多個委員會先後向白宮和副總統彭斯發出傳票，要求就事件提交相關文件。預料這兩張傳票將令行政立法關係進一步緊張。

領導眾議院對特朗普彈劾調查的3個委員會主席，周五（4日）向白宮發傳票，要求白宮18日前就特朗普向烏克蘭施壓對拜登父子進行調查提交文件。有關傳票是民主黨針對總統彈劾調查的一部分。各委員會的主席發表聯合聲明，指「白宮最近一個月以來拒絕接受甚至回應這些委員會希望白宮自願提交文件的多次要求，顯然總統選擇了違抗、妨礙（司法公正）和隱瞞之途。我們就特朗普總統將我們和國家放在這個位置上深感遺憾，但他的行動令我們別無選擇，必須發出這張傳票。」

這3個委員會較早前已向彭斯發出類似傳票，限彭斯在15日之前提交文件，當中除了特朗普和烏克蘭總統澤連斯基對話的檔案外，也希望彭斯提供任何和烏克蘭有關的會議或討論紀錄、彭斯自己和澤連斯基及其他烏克蘭官員的通訊紀錄，以及參與烏克蘭政策的特朗普政府人員與顧問名單。調查人員尤其關注彭斯自己和澤連斯基上月1日的會面，報道指彭斯被下令將特朗普的訊息在會談中傳達給澤連斯基。