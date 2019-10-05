伊朗黑客入侵微軟帳戶　疑針對特朗普競選團隊

美國電腦公司微軟周五（4日）公布，與伊朗政府有關的黑客曾企圖滲透241個微軟帳戶，最終成功入侵其中4個。有指黑客的目標是一個美國總統候選人的競選團隊，更有指總統特朗普的競選團隊正是黑客的目標。

微軟表示，黑客於8月至9月的30天內行動，被入侵的帳戶與總統候選人、前任及現職官員無關，但拒絕透露用家身份。特朗普競選團隊的網頁正是使用微軟的電郵服務，但發言人指，沒有迹象顯示他們的競選設施成為了攻擊目標。多名總統候選人也否認是黑客的目標，而民主黨參選人桑德斯的團隊則指，不回應有關科技安全的問題。

微軟已通知受影響帳戶的用家，美國國土安全部正與微軟合作，以評估及減低影響。國土安全部指，是次攻擊是平淡無奇的外國情報行動，但有總統候選人成為攻擊目標，顯示別國企圖打擊美國的民主。

據指，黑客透過重設密碼及修復帳戶的功能來入侵。他們收集用家的電話號碼，藉此重啟他們的微軟帳戶密碼。黑客又試了逾2700次來確認用家的後備電郵，透過入侵後備電郵信箱，以取得微軟帳戶的確認郵件。