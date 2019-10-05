疑曾投訴波音為成本犧牲安全　737 MAX工程師被尋求作供

美國波音公司的737 MAX系列客機，不足半內兩度墜毀。近日有消息指，一名波音工程師曾經投訴公司以成本高昂為由，拒絕升級系統以提升安全。今年3月埃塞俄比亞航空空難的死難者家屬代表律師周五（4日）表示，會尋求該名工程師作供。

據指，波音工程師尤班克（Curtis Ewbank）曾於埃塞空難後，循波音內部渠道投訴公司以成本和阻礙訓練機師進度為由，拒絕提升名為「合成空速」（synthetic airspeed）的系統，結果犧牲了安全。

死難者家屬代表律師克里福德表示，該封投訴電郵再令人關注波音的管理文化，涉着重時間和成本多於安全。波音拒絕回應是否存這項投訴及投訴內容，發言人表示公司為員工設立渠道申訴，並有嚴肅程序跟進及保護員工私隱。尤班克則未有回應傳媒查詢。

另外，加拿大民航交通局周五方面表示，全球的監測部門正檢視737 MAX系統可能凌駕機師的「刺激反應因素」。加拿大民航交通局是評估737 MAX能否復飛的核心組織。

今年3月埃塞俄比亞航空客機原定由埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴，飛往肯尼亞首都內羅畢，起飛6分鐘後墜毀，造成157人喪生，連同去年10月印尼獅子航空的空難，共造成346人喪生。