通烏醜聞：特朗普還擊批評　狠斥羅姆尼是笨蛋

美國國會正就總統特朗普涉嫌「通烏」一案發起彈劾調查，共和黨猶他州參議員羅姆尼批評特朗普要求中國調查前副總統、總統候選人拜登父子的舉動，指是「錯誤及壞到極點」的決定。特朗普上周六（5日）炮轟羅姆尼是自以為是的笨蛋。而國務卿蓬佩奧則指通烏案根本不影響現實中的人之生活。

特朗普指出，羅姆尼從一開始就不斷攻擊他，並稱曾聽說猶他州的人後悔在去年選羅姆尼為參議員：「我同意！他（羅姆尼）是一個笨蛋，中了無能的民主黨的計。」他又在社交網貼文上加上#IMPEACHMITTROMNEY（彈劾羅姆尼）的標籤。

此外，蓬佩奧上周六表示：「國務院昨晚向國會發了一封信，是我們對國會要求我們提交通烏案調查文件的初步回應。我們會按法律要求，做我們要做的事。」然而，眾議院外交關係委員會表示，蓬佩奧沒有如期提交文件。蓬佩奧認為，媒體及評論員關注特朗普及烏克蘭一事是「錯誤」，因為這「不會影響現實中的人之生活」。他批評，媒體及評論員只是「在忙着玩抓人把柄的遊戲」。

另外，參議院共和黨領袖麥康奈爾在社交網發起運動，促請民主黨放棄彈劾特朗普。麥康奈爾批評民主黨籍的眾議院議長佩洛西被左翼團夥控制，令她要彈劾特朗普。他指，要停止彈劾，就要共和黨人跟隨他，支持特朗普；又稱一旦眾議院批准彈劾特朗普，參議院就沒有選擇，但只要大家支持，結果就會不同。