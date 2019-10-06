消防員錯手致電美國餐廳訂薄餅　豪贈異國行家

加拿大艾伯塔省一名消防員，上周一（9月30日）致電附近餐廳買薄餅，卻不慎打錯給一間位於美國德州聖安東尼奧的餐廳。雙方發現後哭笑不得，最終該名消防員將錯就錯，把薄餅送給遠在聖安東尼奧的消防員及警員，令後者非常感動。

艾伯塔省消防局當日舉辦講座，有大批消防員出席，局方於是決定買薄餅作晚餐。消防員蘭佩茨（Jordan Lampertz）在網上搜尋附近餐廳的電話，訂購了18個總值300多美元（約2340港元）的薄餅。落訂時店主要求他提供信用卡號碼，令他覺得很奇怪，因為本地的餐廳平時不會這樣做。

幾小時後蘭佩茨收到一個通電話，來電顯示電話由聖安東尼奧撥出。他這才醒覺，自己混淆了兩家店名相似、卻相隔千里的餐廳，於是決定向店主解釋。居於聖安東尼奧的店主表示，由於薄餅已烤好，因此初時很怕蘭佩茨會棄單。

幸好，蘭佩茨說會付款，並拜託店主將薄餅分給當地的兩間消防局及一間警局，店主於是向蘭佩茨提供了公職人員折扣。聖安東尼奧的消防員及警員收到薄餅後都又驚又喜，紛紛在網上向蘭佩茨致謝。