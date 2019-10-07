白人女警槍殺黑人鄰居案　證人離奇遭擊斃

美國德州休班白人女警蓋格（Amber Guyger）去年下班回家時，因去錯樓層而誤將黑人鄰居博瑟姆‧瓊（Botham Jean）當成竊賊轟斃，上周被判監10年。日前曾上庭作證的一名男鄰居上周五（4日）在住宅大樓外被擊斃，引發新的風波。警方表示暫未鎖定疑犯或確認動機，死者的家庭律師則直指是一宗「暗殺」。

受害者布朗（Joshua Brown）上周五晚上約10時半在達拉斯的停車場中槍，送院後傷重不治。目擊者指聽到數下槍聲後，看見一輛銀色房車加速開走。布朗的家庭律師梅利特（S.Lee Merritt）一度指，布朗是口部和胸部中槍，但其後表示有待驗屍人員確認。他堅稱布朗是被針對：「這是一場刺殺，他剛泊車進停車場就中槍，施襲者沒有偷竊就逃走。」他拒絕排除警察涉案的可能。

布朗與博瑟姆‧瓊此前在附近另一座大廈是同層鄰居，他在庭上作證表示，當日警察曾因噪音問題敲過他和博瑟姆‧瓊的大門，但他們未有傳出噪音，認為警方是因他們的寓所傳出大麻的味道而敲門。布朗指他之後外出，晚上回家後聽見兩下槍聲，然後看見蓋格哭着對電話說她入錯門。