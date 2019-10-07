父子推廣STEM教育　3D打印超級跑車平30倍

近年全球多國的學校正致力推廣STEM教育，即融合科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）及數學（Math）的教學。美國科羅拉多州一對父子熱愛跑車及機器，他們靈機一動，決定用3D打印技術來製造一輛價廉物美的超級跑車。現時該輛與真車大小相同的跑車已大致製成，稍作改良後，預料可於明年春天在馬路上奔馳。他們希望更多學生能將興趣與STEM教育結合，拓寬自己的視野。

11歲的巴克斯（Xander Backus）常與物理學家父親斯特林（Sterling Backus）在電子遊戲的虛擬世界中，盡情地駕駛各種超級跑車。然而，現實中的超跑非常昂貴，非一般人能負擔。巴克斯於是問父親：「我們可以自己製造一輛跑車嗎？」斯特林最終想到用正流行的3D打印技術及科學知識來完成兒子的心願。父子從網上影片學習製作方法，又參考一個跑車玩具模型的設計。

在家人的幫忙下，他們先打印出塑膠嵌板，再用碳纖維包住嵌板，最後倒上環氧樹脂，以製作車身。斯特林稱：「所有部分也是分開印刷，再黏合在一起的。」部分零件是從廢物場拾回來的舊汽車零件，裝上引擎後，他們預計愛車的最高時速可達約322公里。市面上相似款式的跑車約售60萬美元（約468萬港元），而巴克斯家的跑車製作成本只是2萬美元（約15.6萬港元）。

斯特林將來駕自家製跑車送巴克斯上學時，必定令其他同學羨慕。巴克斯認為，把不同科目的特點結合，或能令學生對自己不喜歡的科目改觀：「你可能討厭數學、科學、語言及藝術之中的其中一科，但我們的創作把以上的科目融合在一起。」