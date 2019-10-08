庫德洛：貿談或有進展　終止華企在美上市「不在議程」

美國白宮首席經濟顧問庫德洛周一（7日）表示，周四（10日）在華盛頓舉行的中美貿易會談可能取得進展，美方也樂於考慮中方的提議，並表示美方「沒有討論」將在美國掛牌交易的中國企業終止上市。他強調美國對於達成短期協議採開放態度。

庫德洛說，中方的談判代表最近「較為合作」，而且在採購了一些美國農產品，如大豆、豬肉和小麥等，認為是個良好現象。他說：「我們對於多項不同的建議持開放態度，有些是短期的，有些是長期的，但必要的是雙方談了2年、自我上任以來便在討論的結構性議題需要獲得解決。」

他認為接近周末時會談可能有更多進展，又指美國政府已開始研究保護美國企業在中國投資的方法；至於將在美國市場掛牌交易的中國企業「剔除」在上市名單的說法「不在談判議題中，我不知道這種說法從何而來。」他指出：「我們實際上考慮的是保障投資者，也就是保護美國的投資者…透明度和遵守法律等。」他並說，美國政府已召集一個「研究小組」來仔細研究這些問題；但也指相關討論處於「非常早期」階段。

庫德洛也提到特朗普曾表示會要求中國調查大選中潛在勁敵拜登和他的兒子。不過庫德洛說的是：「我老實地回答：我不知道。」他重申貿談和這件事沒有關連。

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