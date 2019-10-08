防長白宮預算局主任被傳喚　需交出涉烏克蘭文件

美國國會眾議院外交事務委員會、情報委員會、以及監督和政府改革委員會，周一（7日）就總統特朗普涉嫌向烏克蘭總統澤連斯基施壓事件，傳喚國防部長埃斯珀以及白宮行政管理和預算局代理主任沃特，要求兩人提供相關文件。五角大樓及行政管理和預算局均未對傳票作出回應。

三個委員會主席當日發表聯合聲明說，這次發傳票主要意在調查特朗普在與澤連斯基通話前一周凍結對烏克蘭4億美元軍事援助的具體情況。聲明指「國會有權知道白宮凍結對烏克蘭援助相關事件的具體發生順序以及背後的原因。」

之前，眾議院民主黨人已就事件向國務卿蓬佩奧、特朗普私人律師朱利亞尼、以及白宮發出傳票索取文件。其中，國務院已經錯過4日的截止日期；白宮公開表示拒絕配合民主黨人調查，理由是眾議院委員會當前不能強迫各方提供文件，除非眾議院全院正式表決通過彈劾總統調查。

特朗普之前在與澤連斯基的一次通話中，要求他調查民主黨總統參選人拜登的兒子，並且在通話前一周凍結了對烏克蘭軍事援助。眾議院議長佩洛西9月24日宣布啟動彈劾總統調查，但並未就此事在眾議院全院進行表決。

在彈劾總統調查開啟後，前美國駐烏克蘭特別事務代表沃爾克在出席國會聽證會時表示知曉特朗普在通話前凍結對烏克蘭援助一事，但不清楚具體原因。該事件另一核心人物、美國駐歐盟大使桑德蘭將於8日（周二）出席國會閉門聽證會。