誇大用戶觀看廣告時間　Fb付4000萬美元和解

美國社交網Facebook（Fb）於2016年被廣告客戶商起訴，指控其誇大用戶觀看廣告影片的時間。根據原告上周五（4日）提交奧克蘭聯邦法院的和解通知，Fb同意向廣告商支付4000萬美元（約3.14億港元）和解費。

美媒周一（7日）報道，Fb否認在訴訟和解中有任何不當行為。訴訟稱，用戶指標本來用以衡量消費者觀看廣告影片的平均時間，但該用戶指標卻被誇大最多900%，以吸引廣告客戶購買更多Fb影片廣告服務。Fb公開承認是程式出錯，但否認其工程師對問題知情逾1年卻未有改進的指控。

另外，英媒引述消息人士報道，估計有達40個美國州檢察長參與對Fb的反競爭行為調查；他們曾與司法部長巴爾和副部長羅森，及反壟斷部門負責人德爾拉希姆（Makan Delrahim）會面討論。紐約州檢察長詹姆斯另發聲明指，多個州的檢察長周一曾與司法部和聯邦貿易委員會官員會面。

由紐約州領導對Fb的調查在9月公布，多個州包括科羅拉多州、佛羅里達州、艾奧瓦州、俄亥俄州等參與，關注Fb和其他大型科技公司涉嫌從事反競爭行為、洩漏用戶數據，及推高廣告價格。