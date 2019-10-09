精神科藥物致男性乳房發育　強生罰賠80億美元

美國個人護理品牌強生（Johnson ＆ Johnson）接連捲入多宗巨額訴訟，賓夕凡尼亞州民事訴訟法庭周二（8日）宣判，強生須向一名男子支付80億美元（約627.5億港元）賠償。該男子服用強生的精神科藥物理思必妥（Risperdal）後，導致乳腺發育異常。

26歲事主默里（Nicholas Murray）在庭上稱，自2003年被診斷患有自閉症光譜後，開始服用醫生處方的理思必妥，其後發現乳腺發育異常。默里指控，強生未曾警告藥物有可能導致男人乳腺發育的風險。

陪審團認為，強生未能警告原訴人服食該藥或導致乳房發育，因此判罰巨額懲罰性賠償金。報道指，是次為針對強生數千訴訟案中，罰款金額最高的裁決。此前，默里已從訴訟獲得68萬美元（約533萬港元）的賠償。

強生回應表明反對裁決，形容罰款嚴重不合比例。其代表律師指，陪審團未被允許聽取有關理思必妥好處的證據，以致無法作出有效辯護；而對方律師亦無法提出展示實質傷害的證據。外界預料強生將上訴。美國食品及藥物管理局於1993年底批准理思必妥，用於治療成人精神分裂症和雙相躁狂症。