美朝韓等64國拖欠會費　聯合國現2.3億美元赤字

聯合國周二（8日）警告，組織正面臨近10年來最嚴重赤字，流動儲備或會在月底耗盡，連支薪給員工都成問題。有指最大原因在於美國等多個會員國拖欠會費，聯合國早在年初已開始開源節流，否則10月的資金缺口將高達6億美元（約47億港元），甚至影響上月舉行的聯合國大會。

聯合國秘書長古特雷斯周一致信秘書處3.7萬名員工，表示赤字截至9月底達2.3億美元（約18億港元）。他感謝129個已付清會費的會員國，又促拖欠會費國盡快全額付清。據悉共64國拖欠會費，以美國、巴西、阿根廷、墨西哥和伊朗佔最大筆，另外還有委內瑞拉、北韓、南韓、剛果民主共和國、以色列、沙特阿拉伯及敍利亞。

聯合國是負責世界維和的政府間國際組織，年度總營運預算數以十億美元計，即使不計維和行動費用，2018至2019年的營運預算亦接近54億美元（約424億港元）。惟美國特朗普政府對聯合國支出採取強硬立場，令佔22%的美國拖欠近14億美元（約110億港元）。聯合國年初曾催各國交欠款被拒，只能推遲會議及縮減公務行程等非必要開支。