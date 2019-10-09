特朗普向俄送大禮　擬退出《開放天空條約》

美國傳媒周二（8日）引述消息報道，華府即將宣布退出軍事透明機制《開放天空條約》。由於它有助核對俄羅斯等國家執行軍控協議的情況，民主黨批評總統特朗普此舉如同向俄方送上大禮，影響烏克蘭等歐洲國家對美國的信心。

《開放天空條約》1992年簽署，2002年起生效，適用於美國、俄羅斯等34個歐洲及北美洲國家，成員國可在彼此領土進行非武裝方式的空中偵察。此舉既可協助檢查執行軍控協議的情況，亦能透過取得彼此軍隊的信息，從而提高軍事透明度及建立互信。特朗普政府此前已退出與俄羅斯簽署的《中程導彈條約》。

美國眾議院外交事務委員會及軍事委員會、參議院外交關係委員會及軍事委員會的民主黨議員，周二去信國務卿蓬佩奧及防長埃斯珀，指《開放天空條約》是重要的多邊軍控協議，是美國及歐洲安全的關鍵元素，一旦退出將是特朗普政府給予俄羅斯總統普京的另一份大禮，並打擊地區穩定及烏克蘭的安全。

民主黨議員強調，退出《開放天空條約》令外界進一步質疑美方對烏克蘭安全的承諾，並迎合「美國是歐洲不可靠夥伴」的俄方主張。白宮沒有回應報道，國務院發言人則不評論民主黨的信件，重申美方繼續全面履行條約；國防部發言人表示，該條約提供一個互相理解的機制，增加成員國之間的信心及安全。

美國過去曾指控俄羅斯，限制對俄方在歐洲軍事重地加里寧格勒的非武裝的空中偵察。去年俄羅斯在黑海克赤海峽扣押烏克蘭軍艦後，美國派出一架專門執行《開放天空條約》的偵察機，在烏克蘭上空飛行，展示美方對該國的承諾。