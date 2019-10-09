行政大樓範圍宵禁　示威不斷政府被迫遷出首都

厄瓜多爾政府因取消補貼燃油價格，引發交通運輸業界劇烈反彈，罷工及示威行動演變成致命衝突。踏入示威第6日，總統莫雷諾周二（8日）宣布在政府大樓範圍實施戒嚴宵禁，令中央政府被迫撤出首都基多，遷至國內第一大城市瓜亞基爾運作。

數以千計的原住民示威者繼續走上基多街頭，高呼︰「我們是人民！」又闖入及佔領國會，惟莫雷諾拒絕讓步和下台的訴求，強硬稱︰「我在做對的決定，我看不到有甚麼辭職的理由，任何情況下都不會。」但其支持度已由上任時的70%，跌至僅餘30%。他早前已宣布國家進入為期60日的緊急狀態，周二更下令政府機構範圍內，晚上8時至凌晨5時宵禁。

莫雷諾指控示威是由前總統科雷亞煽動，意圖在委內瑞拉總統馬杜羅的協助下發動政變。莫雷諾政府已就示威拘捕680人，包括支持科雷亞的議員。流亡海外的科雷亞直批莫雷諾是「騙子」，稱︰「他們認為我神通廣大得在比利時拿着一部iPhone，就能帶領示威者。人民受夠了，這才是現實。」

而中國外交部發言人耿爽周三（9日）置評厄瓜多爾局勢，強調中方反對一切形式的暴力行為，希望厄瓜多爾各方能在憲法及法律框架之內，通過對話協商和平解決分歧。