拜登首籲彈劾　特朗普：或須最高法院解決

美國民主黨總統初選中被視為大熱的前副總統拜登周三（9日）首次公開表示，總統特朗普應該被彈劾，指他「背叛國家」，違反總統誓詞，並作出可被彈劾的行為。特朗普則承認，他最後是否被彈劾，可能會由最高法院決定。

拜登在新罕布什爾州的競選活動中一反他自參選以來對批評特朗普的克制態度，在25分鐘激昂的演說中，首次公開支持彈劾特朗普，他說：「為了維護我們的憲法、我們的民主和我們的基本真誠，他應該被彈劾。他在向憲法大肆破壞，我們不能讓他得逞。」

拜登又說：「特朗普總統的言行起訴他自己。他妨礙司法，而且拒絕回應國會調查，更如將自己定罪。在全球和美國人民看來，他違反就職誓言，背叛這個國家，作出了可被彈劾的行為。」

特朗普向烏克蘭總統澤連斯基施壓調查拜登父子的醜聞曝光後，拜登對彈劾特朗普的議題一直相對表現克制，直到白宮宣布不會配合眾議院的彈劾調查後，拜登開始重拳出擊，措詞強硬狠批特朗普說：「這是個決定這個國家沒有手段、力量和政治毅力（去懲罰惡行）的總統，他不只在試探我們，他是在嘲笑我們。」拜登指特朗普公然向烏克蘭及中國要求調查政敵的行為「令人震驚和危險，因為這直接威脅我們的民主」。他指摘特朗普害怕在選舉中面對他，因此「滿口謊言、抹黑和曲解事實」，認為「他在嘗試創造一次真相和事實都毋須理會的選舉」。拜登強調不會讓特朗普選擇民主黨的總統候選人，指特朗普選錯了人打架。

特朗普立即貼文回應，指控拜登父子「至少向兩個國家收取利益，進帳數百萬美元，卻主張彈劾我，我沒有做錯任何事」。他之後在白宮承認，和民主黨人在彈劾議題上可能會對簿公堂，甚至去到最高法院解決。