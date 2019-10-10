新型攔截器細節曝光　多彈頭防範多重目標

美國今年8月宣布研發新型導彈攔截器，應對中國及俄羅斯的高超音速導彈。美媒周二（8日）披露新型攔截器的細節，指它採用撞擊的方式摧毀導彈，並配備多個彈頭防範多重目標。

《福布斯》報道引述知情人士報道，雖然導彈防禦局公開表示考慮不同的攔截方式，但現時集中研發新型固體燃料火箭的「彈頭」截殺載具，將以撞擊的能量摧毀來襲導彈，原理與現役的攔截器相近。至於兩者最大的分別，是新型攔截器配備多個彈頭，意味可同時對付多枚導彈。美國現時部署64枚攔截導彈，導彈防禦局認為須要動用2枚至4枚導彈攔截一個目標。

與此同時，導彈防禦局計劃把阿拉斯加州的攔截導彈發射井數量，由40個增至60個，這些發射井可容納新型攔截器。雖然觀察員認為10年後才能交付新型攔截器，但據報參與計劃的人士相信最快2026年收貨，原因是多彈頭截殺系統已研發20年，並明確掌握新一代推進技術。

另外，導彈防禦局宣布，海基X波段雷達完成近4個月的維修及升級工程，上月底駛離夏威夷珍珠港執行例行任務。它早前在海上部署582日，監控中國、俄羅斯及北韓的導彈活動。