加州逾半地區近80萬戶斷電　防電纜故障引發山火

美國加州近日出現乾燥強風天氣，為防嚴重山火重臨，太平洋煤電公司（PG&E）決定，於周三（9日）啟動第一階段的公共安全斷電計劃，加州北部及中部近80萬戶民居及商家將停電數天，以避免電纜故障再引發山火。

報道指，加州共有34個縣受斷電計劃影響，佔該州逾半數，民居及商家周四（10日）大部分時間會處於停電狀態。當局將因應風力減弱，檢查及維修受損設施後，再逐步恢復電力，但部分地方可能需要較長時間恢復供電。當局估計，今次斷電影響逾200萬人，經濟影響可能達到26億美元（約203億港元）。

愛迪生電力公司亦表示，正考慮實施公共安全斷電計劃，切斷南加州部分地區的電力供應，或影響17.3萬用戶。洛杉磯和聖迭戈地區的電力公司也警告將削減服務。

加州去年發生史上最致命的山火，至少86人死亡，逾萬房屋被燒毀。加州當局今年5月確認，PG&E輸電線纜受損產生火花，是引發山火的原因。陷入困境的PG&E今年初申請破產，近年山火導致該公司面臨負債逾300億美元，新任行政總裁正嘗試重組公司並重獲用戶信任。