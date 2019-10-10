DIA反恐分析師涉向女友記者　洩露中朝武器情報

美國國防部情報局（DIA）一名反恐分析師，涉嫌向兩名記者洩露屬最高機密的中朝武器情報，周三（9日）在辦公室被捕，面臨兩項傳播國防機密予不當人物的控罪，一旦罪成將面臨最高20年監禁。據報，該分析師與其中一名記者是戀人關係。

來自維珍尼亞州的30歲反恐分析師弗里斯（Henry Kyle Frese），前年1月獲DIA聘為合約員工，其後成為全職員工，並獲得最高安全許可。他涉嫌於去年至今年向消費者新聞與商業頻道（CNBC）國安記者馬西亞斯（Amanda Macias）及全國廣播公司（NBC）記者庫貝（Courtney Kube），洩露外國的武器系統情報。

據報，馬西亞斯是弗里斯的女友，二人在前年8月至去年8月同住在維珍尼亞州亞歷山德里亞一處寓所，外洩情報出現在馬西亞斯至少8篇報道中。馬西亞斯和庫貝在去年至今年間撰寫的報道中，多篇曾引用美國情報報告，並提及中國、俄羅斯等外國武器系統。聯邦探員調查期間，曾截取三人的Twitter及電話的通訊內容。

檢方於周三在維珍尼亞州東區聯邦法院提出刑事起訴，弗里斯將於周四（10日）上庭，暫未有代表律師。法庭文件上並未直接提及馬西亞斯及庫貝的名字，僅以「記者1」及「記者2」代替。馬西亞斯及庫貝均否認有不當行為，但未有正面回應有關指控。