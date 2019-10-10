中美今恢復貿談　特朗普明在白宮接見劉鶴

中美高級別經貿磋商周四（10日）在華盛頓展開，據報兩國在此前副部級磋商無法取得進展，中方對達成全面協議不樂觀，只願在美方不再加徵關稅的前提下，接受有限度協議。惟特朗普稱有非常好的機會談妥，當地時間周五（11日）將在白宮接見中國國務院副總理劉鶴。

特朗普在社交網形容，與中國的談判迎來重要一天，又聲稱「我認為中國比我更想達成協議。」今輪談判繼續在美國貿易代表辦公室舉行，劉鶴、美國貿易代表萊蒂澤與美國財長姆紐欽見記者時均臉帶笑容。不過，美國商務部在談判恢復前夕，把28個中國官方機構及企業列入貿易黑名單，據報令中方感到震驚和不滿，因此決定降低談判達到顯著進展的期望。

彭博社周三（9日）報道，中國對磋商達成廣泛協議以結束貿易戰並不樂觀，只對達成有限度協議持開放態度。若美方不徵收更多關稅，包括原定本月15日及12月15日生效、兩輪提高關稅稅率的措施，中方才接受有限度協議，並會作出「非核心」的讓步，包括採購美國農產品。

雖然特朗普堅持達成全面的貿易協議，但彭博社指白宮考慮把今年2月與中國談妥的貨幣協議，作為貿易談判首階段協議一部分，有望暫緩對2500億美元（約1.95萬億港元）中國貨加徵額外5%關稅的措施，而下一步將談判知識產權及強迫技術轉移等核心議題。中美至今無公開貨幣協議的內容，有消息指它與美墨加協定相似，並包括政策透明度的承諾。

另外，彭博社周四報道，中方計劃要求美國解除對中國大連中遠海運油品運輸有限公司的制裁。美國國務卿蓬佩奧上月底表示，該公司與另外4間中國公司參與伊朗石油購買及運輸。

在周三下午，劉鶴在華盛頓分別會見美中貿易委員會會長艾倫、美國全國商會常務副會長薄邁倫，以及國際貨幣基金組織新任總裁格奧爾基耶娃。他指中方今次帶着極大的誠意訪美，願意與美方討論貿易平衡、市場准入、投資者保護等議題，重申貿易戰不利中美及全世界。

艾倫及薄邁倫表示，貿易戰只有輸家及沒有贏家，美國工商界不願見到加徵關稅，因此希望雙方能在今次談判取得明確進展。格奧爾基耶娃則指，貿易戰嚴重衝突及影響全球經濟，明年將拖累全球經濟0.8個百分點，而國際貨幣基金組織將繼續發揮作用，維護自由貿易。

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