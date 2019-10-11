Model S爆炸致2青年死亡　死者家屬告Tesla

美國佛羅里達州一名男子去年駕駛屬於父親的Tesla Model S，期間疑因超速失控，撞向牆身起火爆炸，他與車上一位朋友同告死亡。該男子的父親周三（9日）入稟聖克拉拉法院控告Tesla，指涉事電動車電池組有問題，而Tesla未有按其要求在車上加入限速裝置等，認為意外中兩名死者「完全有機會生還」。Tesla暫未回應。

賴利（Barrett Riley）去年5月駕駛父親的電動車，接載18歲朋友蒙塞拉特（Edgar Monserratt）及其他友人。警方表示，賴利以時速187公里高速行駛，其後突然失控撞牆。賴利與蒙塞拉特死亡，另有人拋出車外受傷。

賴利的父親表示，當他得悉兒子在案發2個月前曾因為以時速177公里駕車被控超速駕駛後，曾要求Tesla在涉事車上安裝限速裝置。Tesla一度遵照要求，卻在未有知會對方以及未有得到對方同意的情況下移除有關裝置。此外，他亦在起訴書聲稱，Tesla擁有防火技術，可以保護電池不會起火，但Tesla選擇不安裝有關技術。

據報，蒙塞拉特的家屬1月曾向Tesla提出類似訴訟，指摘Tesla電池組有問題。Tesla年初發聲明指，「沒有汽車能承受這樣高速碰撞」。