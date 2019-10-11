誘女兒未成年同學連場激戰　中年婦認性侵兩小鮮肉

美國一名中年有夫之婦承認對兩名小鮮肉下手，引誘兩人分別多次發生性行為，並拍下裸照。案發時兩名受害者分別只有14和15歲，更都是被告兩名女兒的同學。

42歲的加州母親布萊恩（Coral Blain），前年9月和10月先後看上自己兩名少年，分別引誘他們和她性交。她有時會在公園或停車場等他們，甚至會載他們到超過24公里外的地方性侵他們。她也會要求少年在晚上偷偷離家，然後由她開車載他們回家激戰，完事後於凌晨5時許送他們回家。一名受害少年透露，自己和布萊恩總共有過3次性關係，直到他開始對布萊恩的丈夫感到內疚，才決定中止這段關係。

然而後來其中一名少年的父母，在兒子的手機上發現布萊恩的裸照，才令事情曝光，而布萊恩的丈夫更在她被捕後立刻提出離婚，令原本使用夫姓的她改為用回原名布萊恩。她在這兩年來進進出出法院，最後在上周五（4日）承認跟未成年人士口交、性交、展示色情內容給未成年人士等一共21項罪名。法院會在11月4日對她作出宣判，她將面臨4年徒刑與被列為「性犯罪者」。