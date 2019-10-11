指摘黑人男子違泊將其擊斃　佛州白人男囚20載　

美國佛羅里達州一名白人男子去年7月指一個黑人家庭違例在傷殘人士車位上泊車，期間該家庭的男戶主將白人男子推跌，白人男子隨即取出手槍將黑人男子擊斃。該白人男子今年8月被陪審團裁定殺人罪名成立，法官周四（10日）判處他20年監禁。期間法官形容被告為「傷殘人士車位監視員」，但最諷刺的是被告的車也是違例泊在死者的車子旁邊。

49歲的德雷卡（Michael Drejka）聽取判刑時目無表情。案情指德雷卡在一間便利店外指摘28歲黑人男子麥格洛克頓（Markeis McGlockton）的女友把車泊在傷殘人士專用車位，當時麥格洛克頓正帶同5歲兒子在便利店內買飲品，期間有顧客通知麥格洛克頓有關泊車位的衝突。閉路電視片段顯示麥格洛克頓離開便利店，將德雷卡推倒，數秒後德雷卡取出手槍射擊正在遠離的麥格洛克頓。

原本警方無意起訴德雷卡，指他當時根據佛州法律的「堅持立場」（Stand your ground）法例行事，該法例指一個人如果認為需要避免被殺或嚴重受傷，這人可以使用致命武力。然而閉路電視片段卻顯示德雷卡開槍一刻，麥格洛克頓已看似退後了一步並轉身準備離去。結果在麥格洛克頓聘請律師並召開記者會尋求公義，並有參議員要求司法部調查後，德雷卡最終被起訴。

巡迴法官布洛內判刑時指被告可能幻想自己是執法者，並以傷殘人士泊車位守護者自居，但最諷刺的卻是案發時被告駕車前來，違例泊在麥格洛克頓女友車子旁邊，然後指摘對方違例泊在傷殘人士車位。布洛內說：「他就像突然出現，好像超級英雄般，並在那個傷殘人士泊車位上『執法』。」