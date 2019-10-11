曾助朱利安尼查拜登　兩商人涉非法輸送金錢被捕

美國總統特朗普的彈劾調查風波愈演愈烈，兩名曾協助特朗普私人律師朱利安尼調查前副總統拜登的佛州商人，因涉嫌非法輸送金錢予支持特朗普的競選委員會而被捕。檢察官周四（10日）表示，兩人分別被控2項串謀、1項虛假陳述和偽造商業紀錄的罪名。負責彈劾調查的民主黨眾議院領袖同日傳喚兩人作證。

分別生於烏克蘭和白羅斯的佛州房地產企業商帕納斯（Lev Parnas）和弗魯曼（Igor Fruman），涉嫌串謀將不明俄羅斯商人提供的至少100萬美元（約780萬港元），交給多名競逐聯邦及州政府職位的候選人以收買影響力。檢察官亦指控，帕納斯和弗魯曼疑透過協助建立娛樂用大麻生意，收買政治影響力；前者更涉及特朗普將美國駐烏克蘭大使撤職一事中。

據悉，兩人在去年5月曾向支持特朗普的組織「America First Action」捐出32.5萬美元，並虛報作出政治捐贈的天然氣公司Global Energy Producers（GEP），是一間「真正的商務企業，旨在能源貿易而非政治活動」，但實際上該間公司並無真實業務。他們周三晚在維珍尼亞州機場被捕時，持有前往維也納的單程機票，將在下周四再上庭。