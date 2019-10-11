猶如文化大使　首名黑人女子踏遍聯合國成員國

美國一名烏干達裔黑人女子，冀能為婦女及有色人種作表率，鼓勵他們實現夢想及改變大眾對黑人的固有觀念，前年2月決意起行，踏遍聯合國195個成員國。經過兩年多旅程，她終在周日（6日）抵達非洲國家塞舌爾，成為首位黑人女性完成此創舉。據了解，現時只有約150人走遍聯合國所有成員國，大部分是持歐洲護照的白人男性。

35歲的納邦戈（Jessica Nabongo）現職旅遊網誌作家，之前曾在聯合國工作。為了這趟旅程，她特別設立為客戶策劃非洲短途遊的公司，並出售護照套和其自家品牌T恤賺取旅費，以及接受旅遊公司和善心人贊助，最終順利到訪193個聯合國成員國和2個觀察員國家。納邦戈抵達塞舌爾後獲54名親友到場慶賀，未來一周將到該國不同島嶼慶祝完成創舉，她表示，自己非常喜愛非洲，特意選擇此國家作終點。

納邦戈指，在進出不同國家時，雖曾因膚色遇到困難，但大部分人都很歡迎她。她在旅程中對外介紹美國黑人的情況，形容自己猶如美國文化大使。她又指，種族歧視是值得關注的問題，但這絕不會阻礙她前進，反而時刻提醒她，要盡力改變他人的看法。