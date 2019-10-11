檢查810架波音737 NG　近5%驚現結構性裂痕

美國波音公司周四（10日）表示，航空公司在全球檢查810架波音737 NG客機後，發現38架出現結構性裂痕，佔近5%，都出現在連接機身及機翼、名為「pickle fork」的撥叉部件上，需要更換或修理。波音和航空公司指，涉事客機在修復前會停飛。

波音公司表示，於上月下旬在中國為737 NG客機改裝時，首次在「pickle fork」上發現結構性裂縫，並通報美國聯邦航空局（FAA）。FAA上周要求美國航空營運商檢查165架較舊的波音737 NG客機，並在周四宣布小量的美國客機已停止服務。

波音會向顧客提供指引，修理或替換受影響部件。其中西南航空和高爾航空周三在FAA要求緊急檢查後，已停飛至少13架波音737 NG；印尼的三佛齊航空周五表示，已停飛2架客機。

FAA表示，當局正與製造商和其他國際航空安全機構合作，了解裂痕形成的因素。737 NG是第3代的737系列客機，亦是現時被禁飛的737 MAX系列客機的前一個系列。「pickle fork」零件連接機翼和機身，負責調整重力。