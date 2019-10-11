SpaceX載人飛船 明年初或可首度載人上太空

太空探索科技公司SpaceX早前多次執行國際太空站（ISS）的補給任務。美國太空總署（NASA）局長布里登斯廷周四（10日）宣布，SpaceX的載人「龍」飛船將於明年首季度執行首次載人任務，有信心把兩名太空人送到ISS。是次為美國自2011年太空穿梭機計劃停止後，首次有美國太空人從美國境內升空往ISS。

布里登斯廷在行政總裁馬斯克陪同下，參觀SpaceX總部的載人「龍」飛船。馬斯克指出，飛船最後可否按計劃執行載人任務，將取決於今年12月的測試結果。龍飛船的推進劑增壓系統此前曾出現閥門洩漏問題，工程師已重新設計和升級該系統，預計於本月底會再次進行地面測試。若一切順利，「龍」飛船將可於今年內展開無人駕駛飛行測試。

布里登斯廷對測試持樂觀態度，強調絕對不會冒任何風險。馬斯克亦指出，安全是首要考慮，一旦測試出現任何問題，將亳不猶豫延後載人任務。由於NASA目前無法載人來往太空，須依靠俄羅斯的太空船，每個座位的單程價格雖已攀升至8500萬美元（約6.7億港元）。