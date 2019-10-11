首都示威衝突升溫　8警遭挾持上台卸甲示眾

自厄瓜多爾政府上周宣布取消補貼燃油價格以來，首都基多爆發大型示威，更演化成致命衝突。民眾不滿警察連日來鎮壓行動，周四（10日）挾持8名警員，並要求他們卸下裝備後站在講台上示眾。該批警員事後被釋放。

事發時，以原住民為首的示威者將7男1女的警員帶到一個屬於原住民基地的文化中心。警員被要求走上台示眾，並被迫脫去避彈衣、頭盔及靴子。台下示威者極為憤怒，指控傳媒沒有報道警察暴力行為，並在挾持警員期間要求記者上台直播，期間最少3間私人電視台服從指令。

一名原住民示威者在周三的衝突中喪生，民眾將其遺體帶到現場紀念。當局其後確認，警員被挾持數小時後獲釋。有原住民領袖表示，會有更激進的行動，並已請亞馬遜森林中的盟友關閉所有油井。

厄瓜多爾的補貼燃油價格政策於1970年代頒布。政府今年3月與國際貨幣基金組織(IMF)達成協議，藉此得到42億美元（約327.6億港元）貸款，條件是厄瓜多爾要減少公共開支，政府於是決定取消補貼燃油價格。示威者要求政府取消與IMF的協議。在過去數十年，一共有3位總統被以原住民為首的示威推翻，多名警察亦曾被挾持。