非法移民危機難有進展　署任國土部長請辭

美國總統特朗普周五（11日）在社交網宣布，署任國土安全部長麥卡利南已遞交請辭，將於下周宣布接任人，暫未說明離任日期。消息指，麥卡利南考慮到政治現實，已盡一切努力解決非法移民危機，惟未來難有進展，冀能把時間投放於家人身上。

特朗普在Twitter稱讚麥卡利南工作出色，形容雙方合作順利，令跨越美墨邊境人數下降；並提及有許多優秀的接任人選。其後麥卡利南於Twitter發布聲明，感謝特朗普給予機會，讓他得以服務國土安全部，未來將努力確保部門平穩過渡。他又指，過去半年在特朗普的支持下，於緩和邊境安全及人道主義危機方面已取得巨大進展。

美媒引述消息人士指，非法移民人數近月大幅下降，加上選舉臨近，麥卡利南有感難以推動國會立法，已籌備數周辭任。麥卡利南早前曾指作為一名負責任的官員，卻無法控制部門的形象及工作方式，甚至出現日漸兩極分化的情況，對此感到挫敗。

麥卡利南今年4月上任至今，曾與墨西哥合作打擊人口走私；和中美洲北三角國家，包括薩爾瓦多、危地馬拉和洪都拉斯建立信任基礎，承諾共同對付非法移民及達成雙邊協議；亦曾促使國土安全部明確宣布白人至上主義者日漸對民眾構成威脅。