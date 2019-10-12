駐敍北基地遇襲　美準備制裁土耳其

土耳其無視歐美反對繼續轟炸敍利亞的庫爾德族部隊，美國國防部周五（11日）表示，美軍一個位於敍北及接壤土耳其邊境的前線基地，遭土軍炮火攻擊，無人受傷；財長姆紐欽透露，總統特朗普計劃簽署行政命令制裁土耳其，聲言可隨時令該國經濟陷入停頓。

美國國防部表示，該個位於敍利亞北部、艾因阿拉伯鎮附近一座山上的前線基地，遭土耳其軍方的攻擊，部分駐守上址的美軍已經暫時撤離。土耳其國防部否認視美軍為攻擊目標，強調當時只是向「恐怖分子」還擊，指有庫族部隊在距離美軍基地一公里的位置向土軍開火。

姆紐欽上周五在白宮主持記者會，表示特朗普有意簽署行政命令，制裁土耳其政府相關人士。他指是否啟動制裁將取決於土耳其的行動，包括是否履行承諾看管被囚的極端組織「伊斯蘭國」分子。土耳其外交部聲言，繼續堅決對付恐怖組織，並對美國的制裁以牙還牙報復。

戰況方面，以庫族為首的敍利亞民主部隊再有至少20名成員被殺，令自周三（9日）土耳其發動攻勢以來，該部隊的陣亡人數增至74人。土耳其國防部證實，4名士兵在行動中死亡。受戰事影響，聯合國指敍利亞北部多達10萬人流離失所，人權組織指土耳其阻止難民入境。

另外，德國外長馬斯周六（12日）宣布，禁止向土耳其出口軍備，以防被用於敍利亞的軍事行動。