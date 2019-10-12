修例風波：特朗普多次表態　被指將港局勢與中美貿戰掛鈎

美國總統特朗普早前在聯合國大會上發言時談到香港局勢。

香港反對修訂《逃犯條例》引發的示威與衝突超過4個月，事件也成為國際及輿論焦點，包括美國、英國及德國等歐美國家政客均多次就香港修例風波發表言論或表態，惹來中方不滿。

持續超過一年的中美貿易戰，雙方經多次談判後，於美國時間周五(11日)在華盛頓進行的第13輪中美經貿高級別磋商取得初步成果。然而近月以來，中方多次批評美國方面將香港引發的修例風波與貿易談判掛鈎，雖然美方多次否認，但綜觀自8月中旬開始，美國總統特朗普多次談到或就香港局勢表態。

美國總統特朗普近月針對香港示威情況的言論或表態：

●10月11日：中美新一輪經貿高級別磋商取得初步成果，雙方達成第一階段貿易協議。特朗普在白宮接見中國國務院副總理劉鶴時，提及香港的反修例示威活動，形容貿易協議對港人有利，更認為示威已開始緩和，稍後會自行平息。

●10月9日：美國NBA球隊休斯敦火箭總經理莫雷在社交網表態支持香港反修例示威，引起中美外交風波。特朗普回應指，NBA應清楚自己正在做甚麼，自行解決身陷的處境。

●10月7日：特朗普呼籲以「人道方式」解決香港當前局勢，但他避免向香港示威者表達支持，更表示注意到反對中國政府的示威者人群比之前減少。他又表示香港局勢有機會損害中美之間的貿易談判。

●9月24日：特朗普在聯合國大會發言，有關中國的內容尾聲提到香港：「美國密切監察香港的情況，在這個高度自治特區所獲得承諾的民主，必須受到保護。」他表示，期待中方遵守中英聯合聲明中的一國兩制及香港回歸相關條款，呼籲中方保障香港的自由、司法系統及民主的生活方式。

●8月30日：特朗普確認向中國貨品加徵關稅的措施於9月初正式實施。他更再度將貿易戰和香港局勢掛鈎，表示是美國的貿易壓力，令香港局勢沒有一直升溫，並呼籲中國以「人道的方式」處理香港的示威。

●8月22日：特朗普指香港問題不會成為影響中美貿易談判的因素，亦沒將此視為籌碼，他希望香港問題能以人道方式解決，亦相信國家主席習近平有能力確保做到。

●8月19日：特朗普將香港修例爭議與中美貿易談判掛鈎，認為如果中國以暴力及「天安門式」鎮壓香港示威者，政治氛圍將使兩國貿易談判將會變得非常困難。

●8月15日：特朗普發表推文，建議中國國家主席習近平面見香港示威者。特朗普稍後對記者表示，他不想看到香港出現暴力鎮壓。「如果他（習近平）跟示威者坐下來聊15分鐘，我相信一切都會解決。我知道這不是他的行事風格，但我覺得不會是個壞主意。」

資料來源：綜合外電報道