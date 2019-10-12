特朗普或向華為開綠燈　專家：游說策略有效

中美達成第一階段貿談協議，備受關注的中國科技巨企華為問題，將在第二階段談判中討論。美國總統特朗普早前已開綠燈，指在不損美國利益下，可頒發特別的許可證予部分美企，予他們合作。有美媒引述專家指，這顯示華為在美國的游說策略有效。

美國總統事務研究中心主任瑟伯（James Thurber）認為，特朗普兩次延長華為的豁免期，顯示華為游說策略有效。據指，華為曾聘請華盛頓世強律師事務所（Steptoe & Johnson LLP）和眾達國際法律事務所（Jones Day）擔任游說工作，當中前司法部副部長助理簡恩（Samir Jain），也是游說者之一。

據報，華為早前更在找來另一間律師事務所，為華為在出口管制、貿易和經濟制裁，以及國家安全等議題上進行游說。該事務所8月更加入了翰宇國際律師事務所（Squire Patton Boggs），而前美國眾院議長博爾納則是翰宇的戰略顧問。

此前美方曾表示英國在脫歐後，美英兩國未來無論達成甚麼貿易協議，英方均需跟隨美國制裁別國公司的步伐。對此有英國電訊商總裁表示，要將英國所有涉及華為的基礎設施全數移除，過程需時7年。