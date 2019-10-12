10歲男生鼓勵足球隊友士氣　激昂演說逾300萬人點讚

球隊作賽士氣非常重要，美國德州賴辛斯塔一名10歲男童早前在一場校際美式足球賽前，於球場上以一番振奮人心的演說激勵隊友士氣。一名高校足球教練將男童母親拍下的片段上載社交網，片段至今已有逾300萬人看過及點讚，不少人大讚男童有大將之風。

就讀5年級的布里奇斯（Lane Bridges）上周四（3日）與一眾隊友穿上全套球衣及頭盔，在場邊準備作賽。個子矮小的布里奇斯站在隊友面前為他們打氣，當中可見一眾隊友，即使單膝跪下也比他高，但後者一點也不怯懦。

布里奇斯慷慨激昂地鼓勵隊友說：「在球場上就要讓對手知道我們是一隊人，即使這裏是他們的主場，我們也可擊倒他們。」布里奇斯喊罷，眾隊友齊齊高聲回應，士氣非常高漲。結果球隊以6比0大勝對手。

布里奇斯母親拍下他鼓勵隊友的情形放上Instagram，在德州奧斯汀任高中美式足球教練的里查森（Chase Richardson）看到後被布里奇斯感動，將片段放上Twitter，不少網民看後都大讚，連著名球星新英倫愛國者四分衞布雷迪（Tom Brady）也點讚。