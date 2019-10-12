消除童工及減少森林砍伐排名　Godiva及金莎公司墊底

美國環保組織「綠色美國」（Green America），周四（10日）公布最新的消除童工及減少森林砍伐排名，指比利時Godiva、美國Hershey等多間著名朱古力公司在童工問題上，比小型公司表現更差劣。排名墊底的Godiva辯稱，他們通過第三方購買可可豆，使其評分表現處於劣勢；其餘公司未有回應。

根據排名，Godiva排名最差，只有「F」評級，其次是以金莎朱古力聞名的意大利公司費雷羅集團（Ferrero）及美國公司Mondalez，僅「D」評級。美國瑪氏食品（Mars）、瑞士雀巢（Nestle）評為「C+」，略高於瑞士瑞士蓮（Lindt）及Hershey的「C」級。獲得「A」評級的7間都是小型公司，首3位分別是法國Alter Eco、英國Divine及美國Endangered Species。

綠色美國勞工司法經理泰特（Charlotte Tate）指出，部分公司因缺乏透明度而獲評低分，報告或未能如實反映情況。但大品牌必需努力解決問題，消費者亦應選擇一些生產過程符合道德標準的朱克力，以向企業施壓促改變做法。Godiva透過電郵回應，指公司準則明確禁止聘用童工及強迫勞工，將與供應商達成協議，確保採購過程合乎道德。

大多數著名朱古力公司目標於2020年前，全面改用獲「公平貿易」等組織認證為符合道德標準的可可豆。泰特強調，僅購買認證可可豆並不足夠，公司需主動支持社區和提高農民收入。非洲國家加納和科特迪瓦的農民種植世上大多數可可豆，估計涉及160萬童工，當中大部分生活窮困，每天收入不足2美元（約15.6港元）。