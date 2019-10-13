電子煙相關肺病個案增至約1300宗　未有減緩跡象

美國疾病控制及預防中心（CDC）上周五（11日）公布，至今已有近1300人疑因吸食電子煙導致嚴重肺病，至少26人死亡，幾乎所有患者均需送院治療，百多人需送往深切治療部。致病原因至今未明，但情況未有緩和迹象。

CDC首席副總監舒查特（Anne Schuchat）指出，在CDC已經分析過的1000個病例中，有96％的患者住院，病因或不止一個，研究人員需至少數月時間才可確定。舒查特強調電子煙嚴重損害肺部功能，社會需採取足夠措施防止同類事情發生。

美國食品及藥物管理局（FDA）煙草產品總監澤勒（Mitch Zeller）表示，當局已收集725宗病例，分別來自23個州份及美屬維爾京群島，並研究逾300種產品，包括79種含尼古丁產品及225種含四氫大麻酚的產品。澤勒指出，半數含四氫大麻酚的樣本中，都發現添加了維他命E，兩者混合可產生大麻，或會損害吸食者肺部。然而他承認調查具一定複雜性，不僅涉及多種產品，部分患者亦曾自行混合煙油。