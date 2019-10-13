異度怪談：網民衝擊探神秘　專家分析掀51區面紗

美國內華達州的51區（Area 51）近期接連有網民發起衝擊活動，令這神秘莫測的空軍基地再受外界關注。雖然51區多年前早被證實是軍事基地，惟外界一直認為它與外星人、不明飛行物（UFO）等有關係，增添濃厚的神秘色彩。基地內藏甚麼需有待解密，但神秘背後則可從歷史解構。

近期接連有網民發起活動，包括「Storm Area 51」等，希望召集網民衝擊51區，與外星人「見面」。雖然活動惡搞成分居多，但卻獲逾190萬人響應。直至上月，再有網民號召以日本動畫《火影忍者》的跑步方式闖進51區，結果同吸引逾54萬人響應。事件可見，外界一直想揭開51區的神秘面紗，進內一探究竟。

雖然揭紗之日遙遙無期，但有專家拆解神秘背後的各種原因。51區自50年代起經已用作組裝、測試間諜戰機用途，同時為美國空軍以及間諜情報組織研發新型戰機及武器之用，故此一直圍封禁止民眾進入。

由於當時資訊欠流通，加上政府無故禁止出入，自不然有怪異傳聞流出。巧合的是，於1952年7月，位於東岸的華盛頓連續兩周錄得不明飛行物報告，翌年美國空軍更正式創立「UFO」一字，種種事件令51區變得更撲朔迷離。

然而80年代美國主流文化中，興起了一股外星熱潮。如《X檔案》等科幻電影劇集更比比皆是，令這軍事用地成為一眾外星迷的朝聖地。即使2013年中，有中央情報局解密報告承認51區的存在，亦無阻外界對其的幻想。