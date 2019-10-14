肯尼亞女跑手破16年紀錄　2小時14分完成馬拉松

肯尼亞25歲女選手科斯蓋（Brigid Kosgei）周日（13日）在美國芝加哥的馬拉松比賽中，以2小時14分4秒的時間，打破封塵16年的全球女子馬拉松最快紀錄，也比上屆記錄保持者足足快了81秒。除了奪得10萬美元（約78萬港元）獎金外，她將額外獲得7.5萬美元，作為打破紀錄的鼓勵。

此前的世界紀錄保持者、英國女子田徑運動員列姬芙（Paula Radcliffe）在2003年倫敦馬拉松創下2小時15分25秒的紀錄，自此未有人能打破。科斯蓋在衝過終點線後表示：「我沒有預想到自己能做到，但我感到身體一直在移動，所以我便前進。」她直言感到驚喜，又表示未來會再次專注加快速度：「我覺得2小時10分鐘是女子可以做到的時間。」

科斯蓋比奪得第2名的跑手、埃塞俄比亞的耶尚尼赫（Ababel Yeshaneh）快了近7分鐘完成賽事。列姬芙稱當她看到科斯蓋跑得這麼快時，便知道若對方能保持速度，定可打破她的記錄。她表示自己在創下紀錄時，從未想過紀錄能維持這麼長的時間；兩名新舊紀錄保持者在賽後合影，紀錄這歷史性時刻。