為2024年登月計劃準備　NASA新款太空衣曝光

美國太空總署（NASA）計劃在2024年前，啟動名為「月亮女神號」（Artemis）的載人探月計劃，把一對男女太空人送上月球，後者更將是首名登月女性。NASA日前在官網，公布特別為是次征空計劃設計的新款太空衣，其中一個特點是令太空人活動更自如。

新太空衣名為「探索艙外機動裝置」（xEMU），以先進物料製成，能抵受攝氏零下156度至攝氏121度的極端溫度。為抵擋月球表面含有如微細玻璃碎土壤衝擊，xEMU具備防刮損功能，確保太空人不會吸入宇宙塵和被輻射污染。

NASA以3D掃描太空人的體形，為他們度身製造xEMU，讓他們穿得更舒適。太空人以從太空衣後方進入的方式穿着，令他們與太空衣上半身更緊貼，並減低肩膊被堅硬太空衣撞傷的機會。太空衣下半身部分各關節亦以特別物料製成，讓太空人可更靈活地在月球上步行，不用像以往要如兔仔般彈跳。

除此之外，太空衣頭盔和上半身部分內置重新設計的通訊系統，能自動將太空人說話的聲音傳送給同僚和地面控制中心，避免舊款太空衣耳機系統因為太空人出汗潮濕，導致收音效果欠佳的弊處。