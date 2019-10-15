每年190萬美國人醫療旅遊　拉美為熱門地點

美國醫療旅遊指南「病人無國界」（Patient Beyond Borders, PBB）指出，全球每年估計有2千萬醫療旅客跨國尋醫，其中約190萬是美國人，墨西哥、哥倫比亞、哥斯達黎加及多明尼加等拉丁美洲國家是最熱門地點之一。拉美國家提供較低的醫療成本，以及高質的醫療基礎設施。

50歲美國婦女梅里爾（Veronica Merrill）體重達95公斤，她決定接受胃部手術減磅，發現有兩個選擇，其一是在美國動刀支付1.2萬美元（約10萬港元），另一選擇是在墨西哥開刀，僅需4000美元（約3萬港元）。

梅里爾搜尋醫療旅遊選擇後，儲了積蓄並連絡專家機構，安排跨境至墨西哥邊界城市蒂華納就醫。蒂華納是減磅手術及牙齒治療熱門地點，其他造訪當地的人則為心血管問題尋求治療，或為癌症、骨科矯正及生育照料，以及購買藥物。梅里爾表示：「我必須為此手術到另一個國家，令人傷心。」

加州大學洛杉磯分校醫療政策中心教授柯明斯基（Gerald Kominski）指出，相較於其他所有高收入國家，美國在管制價格上所做極少，美國等高收入國家的醫療旅遊，是負擔能力問題的指標。