上門調查無故擊斃黑人女　白人警被控謀殺

美國德州沃思堡一名白人警察，上周六（12日）接報調查一間房屋時，涉嫌無故擊斃一名黑人女子，開槍前亦未有表明身份。警方指，涉事警員周一（14日）自行辭職，將被控以謀殺，並承諾會成立獨立小組調查事件。

事發當日凌晨約2時半，28歲的黑人女子傑斐遜（Atatiana Jefferson）與外甥熬夜玩電子遊戲。由於天氣酷熱，二人決定打開家中大門，好讓空氣流通。惟這一舉動引來鄰居注意，要求警方前往查看。警員迪安（Aaron Dean）抵達後未有敲門或表明身份，僅在房子周圍四處查看，並進入後園範圍。最終迪安以電筒檢查窗戶，發現傑斐遜的身影，在大叫「舉高雙手」後，便向內開槍，傑斐遜當場身亡。

警方起初辯稱迪安因「察覺到威脅」才會開槍，又發放迪安隨身攝錄機的圖片，顯示屋內有槍械。傑斐遜的家屬則反駁，指死者擁有合法持槍證及槍枝，斥迪安奪去一個熱心助人女子的性命。據了解，傑斐遜與家人感情深厚，數月前搬到沃思堡照顧患病母親，近日因姐姐生病入院，一併照顧外甥。