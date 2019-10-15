中國國家電網公司　174億港元收購智利輸電公司

中國近年積極收購在南美洲的電力資產，中國國家電網公司周一（14日）以22.3億美元（約174億港元），向美國上市公司Sempra Energy收購智利第3大輸電公司Chilquinta Energia。

Sempra Energy宣布，將把Chilquinta Energia和供電設備建造商Tecnored的所有股權，以及另一電力公司Eletrans的5成股權，售予中國國家電網公司，交易預計在來年首季完成。

據知，總部設於加州聖迭戈的Sempra Energy擁有全美最大的客戶群體，在加州、德州、墨西哥等地經營眾多業務。該公司又參與美國的液化天然氣出口業務，連全球最大的石油公司沙特阿拉伯國家石油公司也是其客戶之一。

不過，該美國能源企業近年面臨經營困難，一直尋求機會改善財務狀況。去年11月發生的加州山火，該公司須承擔起法律責任；此外又面臨對沖基金要求縮減全球業務的壓力，因此在今年逐步出售於南美洲的業務，包括本月初向中國最大水電上市公司長江電力出售秘魯配電等資產，交易金額達35.9億美元（約280億港元）。