擬迫使土軍停火　彭斯蓬佩奧周三飛安卡拉施壓

美國總統特朗普周二（15日）證實，副總統彭斯周三（16日）前往土耳其首都安卡拉，向土耳其政府施壓令土軍停止在敍利亞境內對庫爾德族採取軍事行動，同行的還有國務卿蓬佩奧。不過土耳其當局已強調不會停止攻擊，並狠批敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德和庫爾德族部隊所簽訂的是「骯髒的協議」。

彭斯日前已宣布就土耳其越境向庫爾德族展開軍事行動，將會往安卡拉一趟，不過當時沒有具體公布時間。之後有美國官員在周二較早時透露，彭斯會在24小時內起程，最後有關行程獲得特朗普證實。特朗普在白宮向記者說：「彭斯和蓬佩奧會在明天（周三）起程，我們要求停火......我們已實施可以想像得到的最嚴厲制裁。」白宮則補充說，彭斯會在周四（17日）和土耳其總統埃爾多安會面。

然而土耳其當局絲毫不理會，總統府通訊總監強調會繼續和所有包括伊斯蘭國贊以內的任何恐怖組織，無論國際社會是否同意土耳其的做法。

另外美國有官員表示，沒有迹象顯示有被扣留的伊斯蘭國戰士趁亂進行大型越獄計劃。之前美國防長埃斯帕曾指摘土耳其當局，表示他們越過邊境採取軍事行動，「導致很多最危險的伊斯蘭國囚犯獲得釋放」。