駕車閃避動物　英夫婦誤闖美國邊境被捕

一對英國夫婦月初於加拿大境內駕車時，不慎駛入美國邊境，隨即被警方截查及拘捕。夫婦周二（15日）向英媒控訴，美國執法部門不人道對待、又當他們是罪犯，令他們感到創傷。

30歲丈夫康納斯（David Connors）及24歲妻子艾琳（Eileen）於本月3日在溫哥華南部駕車，當時與其3個月大的兒子一起。他們聲稱為躲避路上的動物而駛入了一條小路，之後有警察上前截查，指他們闖入美國境內，身處華盛頓州，於是拘捕他們。

夫婦投訴，被捕時警方沒有向他們解釋權利，或讓他們直接返回加拿大。3人最初遭分開扣留，康納斯送往男性拘留所，艾琳則與其子前往女性拘留所。翌日，當局押康納斯一家到機場，把他們帶到賓夕凡尼亞州的非法移民扣留中心繼續關押。

艾琳稱在扣留中心遭不人道對待，她要求開暖氣為兒子保暖被拒，職員更沒收其子的配方奶粉及刷牙粉3日，僅提供有「狗屍」味的毛氈。美國移民及海關執法局（ICE）證實康納斯一家曾被拘押，但強調扣留中心提供安全及人道環境，讓家庭完成入境程序。