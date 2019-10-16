佩洛西強調彈劾調查合憲　不交眾議院表決授權

美國總統特朗普日前批評民主黨未經眾議院全體投票，對他發動彈劾調查是不合憲、不合法。眾議院議長佩洛西周二（15日）表示，暫不會就授權彈劾調查交全院表決，強調他們所做的是憲法容許，故毋須在眾議院內全體投票。

佩洛西周二晚上對記者表示，彈劾調查已在進行中，毋須多此一舉全院投票。她說：「我們不是在虛張聲勢，這事很嚴肅，並非玩遊戲，我們是在捍衞美國憲法。」據報佩洛西在發表上述言論前與黨內議員舉行閉門會議，會上一些基層眾議員，特別是一些搖擺州份的議員，擔心全院投票會令共和黨人刻意把彈劾調查與正式彈劾混淆、誤導選民的計謀得逞。

眾議院外交情報委員會主席希夫周二表示，對特朗普的彈劾調查有極大進展，5名證人提供證據，顯示特朗普在與烏克蘭總統澤連斯基通電前後做過許多準備及跟進工夫，有濫用職權之嫌。

《華爾街日報》報道，正在調查特朗普私人律師朱利安尼的紐約聯邦檢察官，已獲聯邦法院批准，傳召德州共和黨前眾議員塞申斯（Pete Sessions），要求他提供朱利安尼與烏克蘭之間的商業往來，以及後者涉嫌換走前任美國駐烏克蘭大使約萬諾維奇的文件。