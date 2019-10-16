替自殺亡同胞求真相　中國工程師遭Facebook解僱

美國社交網Facebook（Fb）華裔軟件工程師陳秦（音譯）疑因遭職場欺凌，今年9月在加州總部大樓跳樓身亡。事後大批華人要求Fb公布真相，同為Fb中國工程師的尹伊（Yin Yi，音譯）也是其中一員。惟尹伊周二（15日）向美媒透露，因就陳秦自殺一事發聲而被Fb解僱。

尹伊於今年7月加入Fb，9月26日曾參與抗議活動。尹伊向消費者新聞與商業頻道（CNBC）透露，發聲是因他聽到傳言，指陳秦可能是持有H-1B簽證的工作人員，在得到上級差評後擔憂未來，因而自殺。H-1B為臨時工作簽證，一旦被公司開除，他們必須在60天甚至更短的時間找到新工作，否則簽證將失效。有消息稱，陳秦所在的廣告工程團隊屬高壓部門，出現嚴重系統錯誤，但他卻成了背鍋者。

尹伊稱，雖然不認識陳秦，但相信對方被公司經理霸凌的傳言。他指，希望外界注意到有關H-1B簽證的霸凌事件，還有PSC（performance summary cycle）系統，它是Fb的績效評估系統，曾員工抱怨稱，那些不與同僚參加社交活動但工作出色的人，可能會因績效評估而受懲罰。

尹伊又指，他不是參加該場抗議活動的唯一員工，其他同事也到了現場但沒有展示員工證，只有他表露身份。活動結束後，Fb人力資源部向他發郵件，寫道：「為了尊重陳秦及家人隱私，請不要與任何人，特別是公司外的人討論這事件。」及後，在10月1日及3日，尹伊再次收到公司的警告信，並於7日被告知因向媒體發表相關評論而被解僱。惟Fb發言人否認上述解僱原因。

尹伊稱，長期受到來自人力資源部門的壓力，在確認解僱的信件中，公司還告知他需償還簽約獎金，目前他已將此筆款項退還公司。尹伊曾與陳秦的律師商討，與陳秦一樣，尹伊同樣持有工作簽證，在1月底之前必須找到新工作，否則只能返回中國。