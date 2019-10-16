外交官妻撞死英少年　死者父母拒特朗普和事老安排

鄧恩的父母（左圖）到白宮與特朗普（右圖）會晤，但拒絕與安妮會面的安排。（互聯網）

美國一名外交官的妻子早前在英國，駕車撞斃一名19歲少年鐵騎士後，利用外交豁免權潛逃回美國，英國首相約翰遜上周促請美國總統特朗普「交人」。特朗普周二（15日）在白宮與死者父母會晤，並欲安排對方與外交官妻會面，但遭拒絕。少年父母明言，涉事外交官妻子必須到英國接受法律制裁。

死者鄧恩（Harry Dunn）的父母表示，特朗普在會面期間突然在未有調解員在場的情況下，稱涉事的美國外交官薩庫爾拉斯的42歲妻子安妮（Anne Sacoolas）正身處隔壁房間，等待與他們會面，當時更有最少3名攝記已就位。夫婦倆斷然拒絕這個令人「措手不及」的安排，強調要在英國、而非在美國及媒體前「做騷」見面，並再次強烈要求安妮返英接受法律制裁。

新任國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）向夫婦表示，安妮「永遠不會回英國」，而特朗普則「打圓場」，指會「嘗試從另一角度推動此事」。鄧恩的父母形容特朗普表現真誠，希望他會真心為兒子討回公道。安妮上周末打破沉默，透過律師表達想與死者父母會面的意願。