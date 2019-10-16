拒絕配合彈劾調查　彭斯及朱利安尼斥違憲

美國總統特朗普捲入通烏醜聞，令民主黨控制的眾議院展開彈劾調查。副總統彭斯和特朗普的私人律師朱利安尼，周二（15日）以該調查未經投票表決，實屬違憲、毫無根據及不合法為由，拒絕配合調查、交出有關文件。民主黨籍眾院議長佩洛西則反駁，指無投票並不違憲。

彭斯的律師摩根（Matthew Morgan）向三位民主黨藉的眾院委員會主席發信，指控他們在未有投票表決的情況下，自行宣布展開彈劾調查，有失公平及缺乏程序正當性。他又表示，彭斯需保護律師與委託人之間的交流，以及涉及該國總統、副總統和顧問的對話內容。所以他主張，委員會需先遵守憲法規定程序及尊重權力分立，才會配合調查。

五角大樓、白宮行政管理和預算局代理主任沃特（Russell Vought）及朱利安尼亦拒絕交出文件。朱利安尼的律師塞爾（Jon Sale）指出，相關文件受到法律保護，認為要求揭露總統或律師與委託人之間的對話屬違法。

另外，《華爾街日報》同日引述消息人士報道，聯邦法院早前調查朱利安尼與共和黨前眾議員塞申斯（Pete Sessions）的關係，並發出傳票，要求他提供有關烏克蘭的文件，惟暫時未有迹象顯示兩人是好友。塞申斯其後證實已與聯邦檢察官合作，將於未來數周內提供有關文件；朱利安尼則表示，自己從未進行任何游說。