華承諾增購農產品　美農民審慎樂觀

中美達成第一階段貿易協議後，美國總統特朗普多次強調中方將採購大量美國農產品，國內農民即將大接訂單。不過，美國農民似乎對此並未「收貨」，有豆農代表對此僅持「審慎樂觀」的態度，農業協會亦希望華府能夠公布中國增購農產品的實質詳情。

密蘇里州農業局主席赫斯特（Blake Hurst）表示，雖然中國增購500億美元（約3900億港元）農產品的貨量，將是美國農民收成業績最好年份的兩倍，但他強調︰「我們在貿易談判中得到過很多承諾，但是不是全部都得以成真。」他指中國曾有同意購買農產品，但一周後「反口」取消訂單的往績，形容是「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，他們已學會眼見為實。

艾奧瓦州大豆協會主席巴多爾（Tim Bardole）直言，對中方大量購買農產品的承諾，持有些少懷疑的態度，指中方過往聲稱購買農產品以刺激美國市場，但最終反口並傷害美國農民。不過，他仍支持特朗普開打貿易戰：「作為農民，我只想他得到好協議，而非原地踏步。」

美國全國農民聯盟主席約翰遜（Roger Johnson）日前要求白宮，提交中國購買農產品的時間表。他表示樂意見到中美貿易關係得到緩和，但不清楚美國家庭農民及牧場主的明確得益。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁