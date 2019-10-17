英美韓聯手破孌童暗網　全球338人被控

美國司法部周三（16日）宣布，早前與英國及南韓執法機關聯手，對暗網上一個規模屬全球最大之一的孌童網站展開刑事調查，合共拘捕及起訴338名分別來自11個國家的主腦及用戶。該孌童網用比特幣收費，讓購買影片的用戶隱藏身份。

有關部門去年3月採取行動，取締該名為「Welcome to Video」的孌童網站。該網由23歲南韓男子孫鍾宇（Jong Woo Son，譯音）管理，只提供兒童色情內容影像。孫男去年被判發放兒童色情資訊罪成，入獄18個月，正在服刑。根據起訴書，他被美國控告9項罪名，暫未知他是否會被引渡到美國受審。

除了孫男外，來自美國、英國、南韓、沙特阿拉伯及澳洲等12個國家的337人，也因兒童色情相關指控落網，部分涉案者已被判囚及監禁15年等。案件也涉及華人，麻省24歲華裔男洪孫民（Phillip Sungmin Hong，音譯）承認持有兒童色情物品；新澤西州28歲華裔男朱安卓（Andrew C. Chu）涉嫌觀看兒童色情被捕，仍在等待過堂。

另外，各地仍有數十名疑犯被調查。當局早前也在美國、英國和西班牙，救出至少23名未成年受害人，但網站上許多影片中的受害者仍未能確認身份。