特朗普會上斥佩洛西「三流政客」　民主黨人拉隊離場

美國眾議院周三（16日）以354票對60票的壓倒性票數通過決議案，譴責總統特朗普從敍北撤兵讓土耳其攻擊庫爾德族的決定，當中有129名共和黨黨友倒戈。特朗普其後與國會議員在白宮商討敍利亞政策，席間斥罵眾議院議長佩洛西是「三流政客」，令民主黨人大為不滿，拉隊離場。

這場會議並沒有記者在場，但有民主黨人透露有關情況。據指，參議院民主黨領袖舒默在會上提及前防長馬蒂斯的言論，指美軍需留在敍利亞以防回教極端組織「伊朗蘭國」（IS）死灰復燃，但特朗普打斷舒默，指摘馬蒂斯是全球最過譽的將軍，強調是自己拿下IS。

佩洛西解釋稱俄羅斯志在立足中東，美軍撤出敍北正好讓俄羅斯乘虛而入，指摘特朗普「你所做的全都有利普京」；特朗普聽後連連反駁，更斥佩洛西是「三流政客」。眾議院民主黨領袖霍耶（Steny Hoyer）此時插嘴，指對話沒有幫助，並與佩洛西等人站起拂袖離場。特朗普則冷言：「再見，我們在選舉再見。」會議最終不歡而散。

佩洛西事後諷刺特朗普在會上情緒崩潰：「我常常為總統祈禱，我想現在要為他的健康禱告。」她指民主黨人沒法繼續會議，因為特朗普並非根據現實討論；舒默亦指特朗普非常侮辱人，形容會議是一場「惡心的謾罵」。有共和黨人反指佩洛西才是問題所在，令會議徒勞無功；白宮發言人則指佩洛西莫名其妙。

特朗普及後在Twitter上載多張白宮會議照片，提到佩洛西等人中途離場一事，更形容「神經緊張的佩洛西情緒失常崩潰」。佩洛西則以其中一張她站起來、手指特朗普的會議照片作Twitter封面照，標籤特朗普並話中有話稱「多謝提供新封面圖」。