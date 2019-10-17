為外交官妻撞斃英少年辯解　特朗普稱不慣右軚累事

美國外交官薩庫爾拉斯的妻子安妮（Anne Sacoolas），早前在英國駕車撞斃19歲鐵騎士鄧恩（Harry Dunn）後，利用外交豁免權潛逃回美國。美國總統特朗普周二（15日）在白宮與鄧恩的父母會面，並安排安妮與他們見面，但被他們拒絕。特朗普指，安妮可能是不習慣英國的行車方向而導致車禍。

鄧恩的母親表示，當特朗普首次問他們是否願意與身處隔壁房間的安妮會面時，她屏住了呼吸，但特朗普仍堅持問了兩至三次，稱這會令他們得到慰藉。但他們予以拒絕，認為這不適合。他們跟特朗普說：「如果受害者是你兒子，你也會和我們一樣，嘗試為他討回公道。」特朗普表示同意，並指會嘗試從另一角度考慮。

特朗普又表示，英國汽車靠左行駛（使用右軚），與汽車靠右行駛的美國不同，因此美國人在歐洲駕車會有困難。他稱，很多人也曾在歐洲駕車錯方向，安妮也指自己犯下同樣錯誤。鄧恩母親則指，閉路電視拍到安妮逆線撞到鄧恩的經過，電單車爆出火球，此案很明顯及簡單，安妮應返英受審，為其孩子做道德榜樣。

安妮透過律師表示，正嘗試私下處理此事，希望得到死者家屬的回應，並對未能與對方見面感到失望。安妮聲稱在車禍發生後，她截停了途經現場的司機，好讓對方協助鄧恩，自己也能分身安慰她車上的孩子。英國周日（13日）指出，安妮現時已不受外交豁免權保障，因為她已身在美國。